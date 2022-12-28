2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ kimdir? Kıvanç Tatlıtuğ hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Kıvanç Tatlıtuğ, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Kıvanç Tatlıtuğ hakkında 5,841 haber kaynağında 22,116,163 adet haber yer alırken 2022'de toplam 22,116,163 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Kıvanç Tatlıtuğ hakkında merak edilen Kıvanç Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

Kıvanç Tatlıtuğ (d. 27 Ekim 1983, Adana), Türk oyuncu ve eski mankendir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur.

İlk yılları

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983'te Adana'da Erdem ve Nurten Tatlıtuğ'un oğlu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Arnavut ve Boşnak kökenli, anne tarafından ise Edirnelidir.

Basketbol

Adana'dayken "Fiskobirlik", "Güney Sanayi", "Çukurova Kulübü", "Devlet Su İşleri" ve "Tarsus Amerikan Kulübü" gibi kulüplerde basketbol oynadı. Ülkerspor'dan teklif gelmesiyle 2 yıl orada oynadı. Ardından 1 yıl Beşiktaş, 1 yıl da Fenerbahçe'de oynadı. Tekrar Beşiktaş'a dönen Tatlıtuğ'un antrenman sırasında sakatlanmasının ardından basketbol kariyeri son bulmuş oldu.

Modellik

Mankenlik kariyerini başlatan, annesinin bir marketin camında gördüğü mankenlik ilanı olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Oğlunun bir fotoğrafını şirkete göndermesiyle, Tatlıtuğ mankenliğe adım atmış olur. Bu mesleği beğenmesiyle ardından gelen teklifleri de değerlendirmiş ve profesyonel anlamda manken olmuştur.

İki yıl ajanslarla birlikte çalıştıktan sonra, 2002 Best Model of Turkey manken yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Böylece aynı yıl içerisinde Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı. Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Tatlıtuğ, artık uluslararası camiada da tanınan bir isim oldu. Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı.

Oyunculuk kariyeri

Songül Öden ve Kıvanç Tatlıtuğ Katar'da, 2009

Paris'te yaşadığı dönemde, birçok dizi teklifinin geldiğini öğrenen Tatlıtuğ, küçüklüğünden beri sinema ve televizyona olan ilgisi olduğundan gelen teklifleri değerlendirmek üzere Türkiye'ye döndü. Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuğa ilk adımını 2005 yılında, Gümüş dizisiyle attı. Songül Öden ile başrolü paylaştı. Gümüş'ün ardından, Menekşe ile Halil'de Halil karakterini canlandırdı. Amerikalılar Karadeniz'de 2 adlı filmde oynadı.

Kariyerindeki en büyük adım ise 2008-2010 yılları arasınnda Beren Saat'le başrolünü paylaştığı, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri oldu. Dizide canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri, Tatlıtuğ'a Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandırdı.

2010 yılında Ezel dizisinde, ikinci sezonun başında Sekiz adlı yan karakteri canlandırdı. Bunun dışında birkaç reklam filminde de yer aldı. 2011-2013 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Kuzey Güney adlı dizide Buğra Gülsoy ile birlikte başrolü paylaştı.

2013'te Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği, şiirsel hayatı konu alan Kelebeğin Rüyası adlı dram filminde Mert Fırat ile başrolleri paylaştı. Tatlıtuğ, II. Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta yaşayan ve genç yaşta veremden ölen şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikâyesini anlatan "Kelebeğin Rüyası" filminde, Muzaffer karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Star TV'de yayınlanan ve başrolünü Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı Kurt Seyit ve Şura dizisinde "Kurt Seyit" karakterini canlandırdı.

Ardından 2016 yılında yine Star TV'de yayınlanan Cesur ve Güzel dizisinde Tuba Büyüküstün ile başrolü paylaştı. Hadi be Oğlum sinema filminde ve Çarpışma dizisinde yer alan oyuncu, 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde de oynamıştır. Belçika yapımı ve Netflix platformunda yayınlanan Into the Night dizisinde Arman karakteriyle konuk oyuncu olarak da yer alan[5] Tatlıtuğ, yine aynı platformda yayımlanan Yakamoz S-245 dizisinde başrolde yer aldı.