2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İrfan Can Kahveci kimdir? İrfan Can Kahveci hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9549 haber kaynağında 2.951.697 adet haber yapılan İrfan Can Kahveci, toplamda 4.281.639.667 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İrfan Can Kahveci kimdir? İşte, İrfan Can Kahveci hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İrfan Can Kahveci, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı İrfan Can Kahveci hakkında 9.549 haber kaynağında 2.951.697 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4.281.639.667 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İrfan Can Kahveci hakkında merak edilen İrfan Can Kahveci kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Temmuz 1995

Kaç yaşında: 25yaşında

Nereli : Bayat

Boy : 1,75 m

Kilo : 71 kg

Bonservis değeri: 11 m Euro

Babası Çorum Bayatlı, annesi ise Yozgatlı olan İrfan Can, Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Bayat Köyü'nde doğdu. İki kardeş olan İrfan Can'ın bir de ablası bulunmaktadır. Annesi ev hanımı, babası ise OSTİM'de çalışan bir motor ustasıdır. İrfan, liseyi bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi BESYO'ya girdi.

KULÜP KARİYERİ

Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda başladı. Futbol okulunda geçirdiği yıllardan sonra seçmelerde kendini göstererek Gençlerbirliği Altyapısına giren İrfan, Fuat Çapa döneminde Gençlerbirliği ile profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzaladı ve 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği A2 takımında düzenli olarak forma giymeye başladı. Gençlerbirliği A Takımı'yla da, 27 Nisan 2012'de, Türkiye Kupası mücadelesinde ilk kez Kayserispor'a karşı maçın son 5 dakikasında forma giyen İrfan, 2013-2014 sezonunda tecrübe kazanması için Gençlerbirliği'nin altyapı takımı olan Hacettepe'ye gönderildi. Burada 34 maçta 4 gol kaydeden ve 2013-2014 sezonu sonunda Hacettepe'nin 2. Lig'e yükselmesine katkıda bulunan İrfan, 2014-2015 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı. 2017-2021 arasında ise Başakşehir'de forma giydi ve 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 31 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer oldu.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

2012 yılının başında Hakan Tecimer yönetimindeki Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımına çağrılan Kahveci, Türkiye formasını ilk olarak Azerbaycan'a karşı giydi. 4-0 galibiyetle biten o maçta bir asist yaptı. Bir sonraki Ukrayna maçında da forma giyen İrfan, ilk millî golünü kaydetti. Türkiye U-17 takımında toplamda 7 maçta forma giyip 1 gol kaydeden İrfan, Türkiye U-18 takımında 4 kez, Türkiye U-20 takımında ise 3 kez forma giymiştir.