2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Halil İbrahim Dervişoğlu kimdir? Halil İbrahim Dervişoğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.971 haber kaynağında 2.234.876 adet haber yapılan Halil İbrahim Dervişoğlu, toplamda 2.532.334.237 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Halil İbrahim Dervişoğlu kimdir. İşte, Halil İbrahim Dervişoğlu hayatı ve biyografisi

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İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Halil İbrahim Dervişoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Halil İbrahim Dervişoğlu hakkında 8.971 haber kaynağında 2.234.876 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2.532.334.237 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Halil İbrahim Dervişoğlu hakkında merak edilen Halil İbrahim Dervişoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HALİL İBRAHİM DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Halil İbrahim Dervişoğlu (d. 8 Aralık 1999; Rotterdam, Hollanda) santrfor mevkiinde oynayan Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Brentford'dan kiralık olarak Burnley'de oynamaktadır.

Kulüp kariyeri

Sparta Rotterdam

10 yaşında Sparta Rotterdam akademisine katıldı ve 2017-18 Tweede Divisie sezonunun başlarında kulübün yedek takımına girdi. 26 maçta 21 gol atınca, Mayıs 2018'de sözleşmesi uzatıldı ve kulübün başarısız Eredivisie küme düşme playoff mücadelesi sırasında ilk kez takım kadrosuna girdi. 2018-19 Eerste Divisie sezonunda ilk takım kadrosunda düzenli olarak yer aldı ve sezon sonu playoffları ile kulübün Eredivisie'ye yükselmesine yardımcı oldu.

Ağustos 2019'da, 1 Ocak 2020'den itibaren Brentford ile ön sözleşme imzaladı. 2019-20 sezonunun ilk yarısında 19 maça çıktı ve beş gol attı ve ilk takım kadrosundayken 58 maça çıkıp 16 gol atarak kulüpten ayrıldı.

Brentford

9 Ağustos 2019 tarihinde 3 milyon € ücret karşılığında 1 Ocak 2020'den itibaren İngiltere Championsip kulübü Brentford'a katılmak için bir ön sözleşme imzaladı. 4.5 yıllık bir sözleşme imzaladı ve 3 Ocak 2020 tarihinde bir Brentford oyuncusu olarak tanıtıldı. Forvet mevkiinde sıranın gerisinde kaldığı 2019-20 sezonunun geri kalanında 7 maça çıktı ve 2020 Championship play-off finali mağlubiyetiyle sona erdi.

2020-21 sezonunun ilk ayında bir kez Championship yedek oyuncusu olarak kadroya girdi. Forvet sıralamasında Marcus Forss ve yeni imza atan Ivan Toney'in çok gerisinde kaldıktan sonra, 6 Ekim 2020'de sezonun geri kalanı için Twente'ye kiralandı. Sezon ortası transfer döneminin ilk gününde geri çağrıldı ve kulüpteki ilk golünü, 9 Ocak 2021 tarihinde Middlesbrough'a karşı 2-1 FA Cup üçüncü tur galibiyetinde açtığı ilk maçta attı.

Takıma katıldıktan iki hafta sonra 2020-21 sezonu sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı.

Twente (kiralık)

6 Ekim 2020 tarihinde Eredivisie kulübü FC Twente'ye 2020-21 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak katıldı. 10 maç oynayıp gol atamadıktan sonra sözleşmesi 1 Ocak 2021 tarihinde feshedildi.

Galatasaray (kiralık)

22 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Galatasaray, görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 25 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray tarafından yarım sezonluğuna kiralandığı açıklandı. 2 Mayıs 2021 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray maçının 44. dakikasında Galatasaray formasıyla ilk golünü attı. Kiralık sözleşmesi biten Halil, 1 Eylül 2021 tarihinde tekrar İstanbul'a gelerek, Galatasaray'la bu sefer satın alma opsiyonlu kiralık olarak sözleşme imzalamıştır. Kiralama bedeli 1 milyon avrodur.

Millî takım kariyeri

19 yaş altı ve 21 yaş altı Türkiye millî takım formasını giydikten sonra 14 Mayıs 2021 tarihinde Şenol Güneş tarafından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna davet edildi. 27 Mayıs 2021'de Azerbaycan'a karşi ilk milli maçına çıktı ve aynı zamanda burada ilk milli takım golünü kaydetti. Milli takım formasıyla ikinci golünü Cebelitarık'a karşı atmıştır.