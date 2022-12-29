2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ebubekir Şahin kimdir? Ebubekir Şahin hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,638 haber kaynağında 1,430,516 adet haber yapılan Ebubekir Şahin, toplamda 1,339,832,076 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ebubekir Şahin kimdir? İşte, Ebubekir Şahin hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ebubekir Şahin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Ebubekir Şahin hakkında 8,638 haber kaynağında 1,430,516 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,339,832,076 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ebubekir Şahin hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

Ebubekir Şahin (d. 1974, Çayeli), Türk bürokrat.

1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun olmuştur. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmıştır. Halen Selçuk Üniversitesinde iletişim alanında doktora eğitimini tez aşamasında sürdürmektedir.

Mesleki Kariyeri

Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik yapmıştır. Anadolu Ajansında Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı (2015-2016) ve Müsteşar (2016-2017) olarak görev yapmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 16 Ekim 2017 tarihinde yapılan seçim sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi kontenjanından RTÜK Üyeliğine seçilmiştir. 23 Ocak 2019 tarihinde RTÜK Başkanı seçilmiştir.

Ailesi

Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Eleştiriler

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bünyesinde birlikte çalışırken kurul üyesi Faruk Bildirici'nin üzerine yürüdüğü iddiaları basına yansımıştır. Ayrıca bağımsız ve özerk bir kurum olan RTÜK üyeliğinin dışında TÜRKSAT Yönetim Kurulunda görev alması eleştirilmiş, eleştiriler üzerine bu görevinden ayrıldığını açıklamıştır.