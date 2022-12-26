2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,504 haber kaynağında 3,741,865 adet haber yapılan Barış Murat Yağcı, toplamda 5,066,373,207 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Barış Murat Yağcı kimdir? İşte, Barış Murat Yağcı hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Barış Murat Yağcı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Barış Murat Yağcı hakkında 9,504 haber kaynağında 3,741,865 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,066,373,207 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Barış Murat Yağcı hakkında merak edilen Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Ocak 1991

Yaşı: 30 yıl yaşında

Nereli:İzmir

Boy: 1,99 m

Barış Murat Yağcı, Türk manken, sporcu oyuncu Şarkıcı. 2020 yılında Survivor'a katıldı ve ikinci oldu. Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı. 2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Pelin Şafak'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017 yılında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi.