2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Aylin Nazlıaka kimdir? Aylin Nazlıaka hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,524 haber kaynağında 119,958 adet haber yapılan Aylin Nazlıaka, toplamda 138,435,177 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Aylin Nazlıaka kimdir? İşte, Aylin Nazlıaka hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Aylin Nazlıaka, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Aylin Nazlıaka hakkında 5,524 haber kaynağında 119,958 adet haber yer alırken 2022'de toplam 138,435,177 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Aylin Nazlıaka hakkında merak edilen Aylin Nazlıaka kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

AYLİN NAZLIAKA KİMDİR?

Ankara'da dünyaya gelen Nazlıaka, TED Ankara Koleji mezunudur. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. Harvard Üniversitesi'nde "Yükselen Liderler" programını tamamladı.

24 yaşındayken Türkiye'nin ilk yerel "İnsan Kaynakları Danışmanlığı" şirketini kurdu. İnsan kaynakları, eğitim ve yönetim danışmanlığı şirketlerinin yanı sıra birçok sivil toplum örgütünde kurucu üye, yönetim kurulu üyesi, danışma kurulu üyesi gibi etkin roller üstlendi. Canlı olarak yayınlanan "İş ve Kariyer Dünyası" adlı haftalık programı hazırlayıp sundu. Bilkent Üniversitesi'nde "İnsan Kaynakları Yönetimi" dersi verdi. Birçok ulusal ve uluslararası kongreye konuşmacı olarak katıldı. 2001'de "Yılın İş Kadını", 2002'de "ODTÜ Takdir Ödülü", 2008'de "Yılın Genç İş Kadını", 2012'de "Yılın Milletvekili", "Yaşama Dokunan İnsan" ve "Kadın Platformu", 2013'de "Yılın Politikacısı" , 2014'de "Yılın Siyasetçisi" ödüllerini almıştır. Nazlıaka, 2016 yılında "Yılın Spor Ankara Özel Ödülü"ne, 2017 ve 2018'de ise "Yılın Spor Destekçisi Ödülü"ne layık görüldü, 2018 yılında ise "Yılın Siyasetçisi" ödülünü alma onurunu bir kez daha yaşadı.

Aylin Nazlıaka, Cumhuriyet Halk Partisinin gençlere hediyesi olan "GenceArtı İstihdamda Fırsat Eşitliği Yaratma Projesi"nin mimarıdır. 2010-2012 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyeliği yapmış, 12 Haziran 2011 Seçimleri'nde TBMM 24. dönem Ankara Milletvekili seçilmiştir. Bu dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2015 yılındaki genel seçimler öncesinde önseçimi kazanarak, 25. Dönemde tekrar Ankara Milletvekili olma onurunu yaşamıştır. Nazlıaka, 26. Dönemde de Ankara Milletvekili seçilerek TBMM'deki çalışmalarını sürdürmüştür. 2016 ve 2020 yılında Parti Meclisi Üyesi olarak seçilen Nazlıaka, 14. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olmuş ve seçilmiştir. 10 Ağustos 2020 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini yürüten Nazlıaka, aynı zamanda Ankaragücü Spor Kulübü kongre üyesidir. İleri düzeyde İngilizce bilen Nazlıaka, akademisyen ve sanatçı olan İzzet Nazlıaka ile evlidir, iki çocuk annesidir. Nazlıaka ailesinin iki köpeği ve bakımını üstlendiği kedileri vardır.