SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 2 MART 2025 PAZAR | Eleme düellosunu ve dokunulmazlığı Survivor'da kim kazandı?

Geçtiğimiz akşam TV8 ekranında yayınlanan Survivor 2025, All Star ünlüler ve Gönüller takımında yer alan eleme adaylarının heyecanı ile gündeme geldi. Eleme adaylarının kendi arasında elenmemek için yarıştığı düello oyununun oynandığı gecede oyunu kimin kazandığı ve kimin elendiği ise kısa süre içerisinde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Survivor yarışmasında düello oyununu kim kazandı? Survivor 2025'de kim elendi? İşte, Survivor 2025'e dair merak edilenler…

SURVİVOR DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI? SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan son bölümünde, eleme potasına giren Senem ve Meryem, eleme düellosunda kozlarını paylaştı. İki aşamalı gerçekleştirilen düelloda, önceki bölümde potadan kurtulan yarışmacılar Yağmur ve Asena olmuştu. Finale kalan Meryem ve Senem, adada kalabilmek adına parkurda büyük bir mücadele sergiledi. Ancak Survivor 2025 All Star-Gönüllüler takımında, parkurdaki mücadeleyi kaybeden bir isim Dominik'e veda ederek yarışmaya elendi.

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler

Heyecan dolu finalde dün gece Meryem ve Senem, eleme düellosunun ikinci etabında bir kez daha parkurda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan düelloyu 5-0'lık skorla Meryem kazanmayı başardı. Böylece bu hafta Survivor'a veda eden isim Senem oldu.

Survivor 2025 elenen isim