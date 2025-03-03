97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu
Biri Filistinli diğeri İsrailli iki yönetmenin çektiği 'No Other Land' Oscar kazandı

"Ona baktığımda kardeşimi görüyorum ama o özgür değil"
İsrail basınından Suriye iddiası: Netanyahu, Türkiye yerine Rusya'yı tercih ediyor

Türkiye mi Rusya mı? Netanyahu, Suriye için tercihini yaptı
Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! Çocuk felci, FETÖ ve ABD konseri...

Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! FETÖ ve ABD konseri...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 2 MART 2025 PAZAR | Eleme düellosunu ve dokunulmazlığı Survivor'da kim kazandı?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 2 MART 2025 PAZAR | Eleme düellosunu ve dokunulmazlığı Survivor'da kim kazandı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor 2025'in son bölümlerinde heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu oynanmıştı ve kaybeden takım kadın yarışmacılar arasından bir kişiyi dördüncü eleme adayı olarak göstermişti. Survivor 2025'in yayınlanan son bölümünde nefes kesen bir düello oyunu oynandı ve bir yarışmacı daha adaya veda etti. Peki, Survivor All Star eleme düellosunu kim kazandı? Survivor'da kim elendi? İşte, detaylar…

Geçtiğimiz akşam TV8 ekranında yayınlanan Survivor 2025, All Star ünlüler ve Gönüller takımında yer alan eleme adaylarının heyecanı ile gündeme geldi. Eleme adaylarının kendi arasında elenmemek için yarıştığı düello oyununun oynandığı gecede oyunu kimin kazandığı ve kimin elendiği ise kısa süre içerisinde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Survivor yarışmasında düello oyununu kim kazandı? Survivor 2025'de kim elendi? İşte, Survivor 2025'e dair merak edilenler…

SURVİVOR DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI? SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan son bölümünde, eleme potasına giren Senem ve Meryem, eleme düellosunda kozlarını paylaştı. İki aşamalı gerçekleştirilen düelloda, önceki bölümde potadan kurtulan yarışmacılar Yağmur ve Asena olmuştu. Finale kalan Meryem ve Senem, adada kalabilmek adına parkurda büyük bir mücadele sergiledi. Ancak Survivor 2025 All Star-Gönüllüler takımında, parkurdaki mücadeleyi kaybeden bir isim Dominik'e veda ederek yarışmaya elendi.

2 MART 2025 PAZAR SURVİVOR KİM ELENDİ? | Eleme düellosunu ve dokunulmazlığı Survivor'da kim kazandı?Survivor 2025 All Star-Gönüllüler

Heyecan dolu finalde dün gece Meryem ve Senem, eleme düellosunun ikinci etabında bir kez daha parkurda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan düelloyu 5-0'lık skorla Meryem kazanmayı başardı. Böylece bu hafta Survivor'a veda eden isim Senem oldu.

2 MART 2025 PAZAR SURVİVOR KİM ELENDİ? | Eleme düellosunu ve dokunulmazlığı Survivor'da kim kazandı?Survivor 2025 elenen isim

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Yaptırdığı penaltı belki de Cuesta'nın sonunu getirecek
img

Fenerbahçe mağlubiyetinin nedenini tek tek anlattı
img

Trump'ın azarladığı Zelenskiy'den geri adım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere

Türkiye'de çok satan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekti
Aziz Yıldırım'ın Nijerya için ürettiği dev gemi testleri başarıyla geçti

Aziz Yıldırım bir ülkeyi ihya edecek! Ürettiği gemi tüm testleri geçti
Dilan Polat'a emniyette soruldu: Videoda 'Kimse kalkamıyor' ifadesini neden kullandın?

Emniyette soruldu: 'Kimse kalkamıyor' ifadesini neden kullandın?
Trump'ın azarladığı Zelenskiy'den geri adım! Masaya dönmek için ilk sinyal geldi

Trump'ın azarladığı Zelenskiy'den geri adım
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı
Cenk Tosun'un yeni adresi Uzak Doğu

Yeni adresini duyunca şok olacaksınız

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.