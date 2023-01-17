17 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
17 Ocak 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
03:15 Haftanın Golleri
03:30 Kasımpaşa - V. Karagümrük
05:15 Haftanın Golleri
05:30 HK Ümraniyespor - İstanbulspor
07:15 Haftanın Golleri
07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Ç. Rizespor - Galatasaray
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Trabzonspor - Adanaspor
14:00 1 Yıldız 10 Gol
14:15 Haftanın Golleri
14:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe
15:15 Alanyaspor - Beşiktaş
15:45 Haftanın Golleri
16:00 Galatasaray - A. Hatayspor
17:45 Haftanın Golleri
18:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
19:45 Haftanın Golleri
20:00 A. Konyaspor - Beşiktaş
22:00 Trabzonspor - M. Başakşehir
23:45 Haftanın Golleri