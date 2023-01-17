17 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 17 Ocak 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:30 Z Raporu 03:15 Haftanın Golleri 03:30 Kasımpaşa - V. Karagümrük 05:15 Haftanın Golleri 05:30 HK Ümraniyespor - İstanbulspor 07:15 Haftanın Golleri 07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Ç. Rizespor - Galatasaray 10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 11:00 Bein Manşet 12:30 Trabzonspor - Adanaspor 14:00 1 Yıldız 10 Gol 14:15 Haftanın Golleri 14:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe 15:15 Alanyaspor - Beşiktaş 15:45 Haftanın Golleri 16:00 Galatasaray - A. Hatayspor 17:45 Haftanın Golleri 18:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe 19:45 Haftanın Golleri 20:00 A. Konyaspor - Beşiktaş 22:00 Trabzonspor - M. Başakşehir 23:45 Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com / TV Maç Özetleri Galatasaray Kasımpaşa Spor TV Haberler

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