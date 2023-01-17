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17 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

17 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

17 Ocak 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

03:15 Haftanın Golleri

03:30 Kasımpaşa - V. Karagümrük

05:15 Haftanın Golleri

05:30 HK Ümraniyespor - İstanbulspor

07:15 Haftanın Golleri

07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Ç. Rizespor - Galatasaray

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Trabzonspor - Adanaspor

14:00 1 Yıldız 10 Gol

14:15 Haftanın Golleri

14:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

15:15 Alanyaspor - Beşiktaş

15:45 Haftanın Golleri

16:00 Galatasaray - A. Hatayspor

17:45 Haftanın Golleri

18:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

19:45 Haftanın Golleri

20:00 A. Konyaspor - Beşiktaş

22:00 Trabzonspor - M. Başakşehir

23:45 Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com / TV

Maç Özetleri Galatasaray Kasımpaşa Spor TV Haberler

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