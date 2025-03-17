17 MART ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Gram altın fiyatı ne kadar? Şu an çeyrek altın ne kadar, altın yükseldi mi? ALTIN FİYATLARI CANLI!

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Peki, 17 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat11:11 itibariyle yüzde 0,43 artarak 3520,47 'den işlem görüyor.

Gram altın fiyatı ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat11:11 itibariyle yüzde 0,02 artarak 5699,93'ten işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat11:11 itibariyle yüzde 0,02 artarak 11399,85'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat11:11 itibariyle yüzde 0,02 artışla 22764,52'den işlem görüyor.

Şu an çeyrek altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat11:11 itibariyle yüzde 0,02 artarak 2985,59 'dan işlem görüyor.

Altın yükseldi mi

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3519 liradan alınırken 3557 liradan satılıyor.