2024 yılında Türkiye'de 13 Şubat tarihindeki tatil durumu, resmi makamların duyurularına bağlı olarak değişebilir. Bu tarih, potansiyel olarak bir resmi tatil olabilir veya normal iş günü olarak devam edebilir. Peki, 13 Şubat okullar tatil mi 2024? 13 Şubat resmi tatil mi, yarım gün mü?

13 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ 2024?

2024 yılı resmi tatil günleri arasında 13 şubat yer almamaktadır. Bu nedenle 13 Şubat salo günü resmi tatil değildir. Buna göre 13 Şubat okullar tatil değildir. 2024 yılı içerisinde yer almakta olan resmi tatil günleri haberimiz içerisinde yer almaktadır.

2024'TE KAÇ GÜN RESMİ TATİL VAR?

2024 yılı, çalışanlar için bolca dinlenme ve tatil fırsatını beraberinde getiriyor. Yeni yılda toplam 9 resmi tatil günü bulunurken, çalışanlar bu tatil günlerini değerlendirerek toplamda 15,5 gün resmi tatil yapma imkanına sahip olacaklar. Bu tatil günleri, çalışanlara kendilerine zaman ayırma ve enerji depolama şansı sunarken, planlamalarını yaparken bu günleri göz önünde bulundurmaları öneriliyor.

2024 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı : 1 Ocak 2024, Pazartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2024, Salı

İşçi Bayramı: 1 Mayıs 2024, Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2024, Pazar

Ramazan Bayramı : 1-3 Mayıs 2024 (3 gün)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024, Pazartesi

Kurban Bayramı : 10-13 Temmuz 2024 (4 gün)

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024, Cuma

Cumhuriyet Bayramı : 29 Ekim 2024, Salı