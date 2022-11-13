13 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
13 Kasım 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Teknik Analiz
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
02:30 Dünya Kupası Hikayeleri
03:00 Stadyum
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
07:25 Spor Toto 1. Lig Özetler
07:35 Dünya Kupası Magazin
08:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:25 Dünya Kupası Magazin
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
11:00 Gündem Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Tuzlaspor - Yılport Samsunspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Altınordu - Altay
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Gençlerbirliği - Eyüpspor
21:00 Dakika Skor
22:00 Stadyum