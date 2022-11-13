13 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 13 Kasım 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Teknik Analiz 02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler 02:15 Spor Toto 1. Lig Özetler 02:30 Dünya Kupası Hikayeleri 03:00 Stadyum 05:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Spor Toto Süper Lig Özetler 07:25 Spor Toto 1. Lig Özetler 07:35 Dünya Kupası Magazin 08:00 Spor Toto Süper Lig Özetler 08:25 Dünya Kupası Magazin 09:00 Spor Sabahı 10:00 Spor Bülteni 11:00 Gündem Futbol 12:30 Spor Bülteni 13:25 Tuzlaspor - Yılport Samsunspor 15:30 Spor Bülteni 15:55 Altınordu - Altay 18:00 Spor Haftasonu 18:55 Gençlerbirliği - Eyüpspor 21:00 Dakika Skor 22:00 Stadyum Kaynak: InterSinema.com / TV Spor Trt TV Haberler

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