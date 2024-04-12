12 NİSAN TV YAYIN AKIŞI Cuma akşamı televizyonda neler var? Hangi kanalda ne var?

12 Nisan 2024 Cuma gününde televizyondaki yayın akışı nasıl olacak? Kanallarda hangi diziler ve programlar yer alacak? Televizyon ekranlarında bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için güncel dizi programı bilgilerini derledik. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? İşte, 12 Nisan Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

Gün Arası 13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Bekle Beni Sevgilim

22:45 Afara

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Şansımı Seveyim

12:50 Oscar Çöllerde

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:00 Bumblebee

22:40 Joker

TRT YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 İncir Ağacı

07:45 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:20 Kod Adı Kırlangıç

17:45 Lingo Türkiye Bayram Özel

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Ağaç Destanı

00:00 Lingo Türkiye Bayram Özel

01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

03:40 Alişan İle Hayata Gülümse

06:00 Kapanış

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

NOW TV YAYIN AKIŞI