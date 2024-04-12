12 NİSAN TV YAYIN AKIŞI Cuma akşamı televizyonda neler var? Hangi kanalda ne var?
12 Nisan 2024 Cuma gününde televizyondaki yayın akışı nasıl olacak? Kanallarda hangi diziler ve programlar yer alacak? Televizyon ekranlarında bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için güncel dizi programı bilgilerini derledik. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? İşte, 12 Nisan Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 12:00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Bekle Beni Sevgilim
- 22:45 Afara
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Akıncı Çizgi Dizi
- 11:00 Şansımı Seveyim
- 12:50 Oscar Çöllerde
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 19:00 Bumblebee
- 22:40 Joker
TRT YAYIN AKIŞI
- 05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:50 İncir Ağacı
- 07:45 Benim Adım Melek
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:20 Kod Adı Kırlangıç
- 17:45 Lingo Türkiye Bayram Özel
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kara Ağaç Destanı
- 00:00 Lingo Türkiye Bayram Özel
- 01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 03:40 Alişan İle Hayata Gülümse
- 06:00 Kapanış
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07.15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star
- 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Kızılcık Şerbeti
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:45 Çalar Saat
- 10:30 Kızıl Goncalar
- 13:30 Şahane Hayatım
- 16:30 Kırk Yalan
- 19:00 NOW Ana Haber
- 20:00 İllegal Hayatlar
- 22:30 Gaddar