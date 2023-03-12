12 Mart 2023 Star Yayın Akışı
TV Haberleri
12 Mart 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:00 Görümce
03:00 Çöp Adam
05:30 Söz
07:00 Gecenin Ucunda
10:00 Meltem Demir ile Hanımeli
10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe Deprem Bölgesinde
13:00 Ömer
15:30 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Dizi