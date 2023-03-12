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12 Mart 2023 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

12 Mart 2023 Star Yayın Akışı

12 Mart 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:00 Görümce

03:00 Çöp Adam

05:30 Söz

07:00 Gecenin Ucunda

10:00 Meltem Demir ile Hanımeli

10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe Deprem Bölgesinde

13:00 Ömer

15:30 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Dizi

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: InterSinema.com / TV

Dizi Star TV Haberler

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