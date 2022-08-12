12 - 13 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 13 Ağustos Cumartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Ağustos'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Ağustos Cumartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 12.08.2022 03:00 03:15 TEİAŞ MANEVRA NEDENİYLE AŞAĞICUMA, GÖBELLER, AYVATLAR, HİSARKÖY, AŞAĞIBEY, DEMİRCİDERE, OKÇULAR, HACIHAMZALAR, TERZİHALİLLER, YUKARICUMA, YUKARIBEY, ÇAMAVLU, KIARANLI, GÜNEŞLİ, KARAVELİLER MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 12.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞİTİM MAHALLESİ,İHSAN SUNGUR,SABAHATTİN ALİ, FUAT KÖPRÜLÜ SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7298,7298/1,7281,7288,7289,7287,7260 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7269,7265, 7299 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7371 - 7371/2 - 7371/6 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POSTACILAR MAHALLESİ,7664 - 7659/1 - 7663 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HARMANDALI MAHALLESİ, ÖMER ÖZDEMİR
- 12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1783 - 1735 - 1771 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.08.2022 09:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALSANCAK MAHALLESİ,1435-1445-1446-1447-ALİ ÇETİNKAYA BLV.-ATATÜRK BULV.-CAN YÜKSEL SK.-CUMHURİYET BLV.-İRFAN BOYUER SK -PLEVNE BULV. SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.08.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DUATEPE MAHALLESİ,574-574/1-628-704-707-711-712 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALLIKUYU,KADİFEKALE,AKARCALI,KOCAKAPI,KOSOVA,ETİLER MAHALLELERİ, 1011,1011/1-2,1012, 1044,1045,1047,1048,1051,1052,1094,1265,5260,5260/1,5270,5271,5272,5273,5274,5275,5275/1,5276, 5276/1,5277,5278,5279,5280,5281,5283,5284, 5285 5286, 5287,5288,5292,5293 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.08.2022 09:00 10:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ SALİHLER AÇIK DENİZ SİTESİ VE CİVARLARI
- 12.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE POYRACIK MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 12.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMET İNÖNÜ, UĞUR MUMCU MAHALLELERİ, MUSTAFA YÜCEL ÖZBİLGİN BULVARI, 1295, 1321, 1311, 1281, 1265, 1286, 1279, 1278, 1320, 1306 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CANLI MAHALLESI TR-1, TR-2, TR-3, TR-4, TR-8 TRAFOLARI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ADIL AKA ÖZEL TRAFOSUNDA
- 12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HAVUZBAŞIALTI SULAMA GRUPLARI VE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARIN TAMAMINDA
- 12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALIKÖY, TOSUNLAR, YAĞCILAR MAHALLELERI, ÇAYLI KARŞIYAKA, ETI BAKIR A.Ş ÖZEL TRAFOLARI, SULAMA GRUP TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLU ABONELER CIVARLARI
- 12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALIKÖY, YAĞCILAR MAHALLELERI, ETI BAKIR A.Ş ÖZEL TRAFOLARI, SULAMA GRUP TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLU ABONELER CIVARLARI
- 12.08.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNKÖY MAHALLESI BILAL KABAK EVI YANI VE CIVARLARI TR-3
- 12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İLKKURŞUN VE SEKIKÖY MAHALLELERI KISMEN
- 12.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK, ANAFARTALAR, CUMHURIYET, HÜRRIYET MAHALLELERI KISMEN
- 12.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY, EMMIOĞLU, AKINCILAR, MEŞRUTIYET, İNÖNÜ MAHALLELERI KISMEN
- 12.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BENGISU, ANAFARTALAR MAH. KISMEN
- 12.08.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TIRE BIYOGAZ-YENIOBA PATLAYICI DEPO -YENIOBA GES -GRB SULMA TRAFOLARI-ÖZEL TRAFOLAR
- 12.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILE MAH. ÇAKALTEPE MAH.
- 12.08.2022 09:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8853,8960,8959 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.08.2022 09:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8843 SOKAK VE CİVARI
- 12.08.2022 09:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8836 - 8837 - 8839 - 8838 - 8838/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.08.2022 09:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ,8831,8823,8050 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.08.2022 09:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAĞDAŞ MAHALLESİ,8849 SOKAK VE CİVARI
- 12.08.2022 09:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAĞDAŞ MAHALLESİ,8826,8818,8826/1,8809/42 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.08.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜK ÇİĞLİ MAHALLESİ,ANADOLU CADDESİ,8783/1,8783/1,8718,8716,8717,8781/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.08.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 1.KADRİYE MAHALLESİ,702-713 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.08.2022 10:00 12:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SEMRA ÖNAL, BAKİ CELEP, REFİK İYİUYURLAR, MEHMET ACAR, KURULTAK GIDA, ALTINTAŞ GIDA, DEY PAMUK ÇIRÇIR, ÜÇ KUZENTARIM, DOĞAN ÇANDARLI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 12.08.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAH. MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI (TR-1), İZSU KARABURÇ İMESUYU ÖZEL TRAFO
- 12.08.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ (HÜRRIYET MAH -ATATÜRK MAH) TÜRKISTAN CD-YAHYA KEMAL CD-AYHAN GÜLCÜOĞLU CD-MALTEPE CD-FAIK TOKLUOĞLU BLVR-İSTASYON CD-MITHATBEY SK-ZAFER CD-KIVANÇ SK-PAMUK SK-DR.MUSTAFA SAKARYA CD-GENÇLIK CD-HACI REMZIBEY SK-PIRI REIS CD-AKŞEMSEDDIBN CD-GENERAL NAHIT TUNAŞER SK-İNCI SK-TOPLU KONUT SITESI-KUĞU SK-KARDELEN SK-KUMRU SK.
- 12.08.2022 10:30 12:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GAZİPAŞA MAHALLESİ 112,114, YAKOMOZ CADDESİ VE CİVARLARI
- 12.08.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞİTİM MAHALLESİ,OZAN,GEDİZ,RUŞEN EŞREF SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.08.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YURDOĞLU MAHALLESİ,3959/5 SOKAK VE CİVARI
- 12.08.2022 13:30 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAYAĞZI MAHALLESI TOPAKTEPE MEVKII TR-1, TR-2 CIVARLARI
- 12.08.2022 13:30 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARIKAYA MAH. MERGE, DEĞIRMENDERE SOKAK VE CIVARLARI TR-5
- 12.08.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK ,MENDERES CADDELERİ,335,337 ,355 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALSANCAK MAHALLESİ,KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ-1476/1-1477-1479 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.08.2022 14:30 16:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ 32, 34, 36, 38, 28 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 12.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALSANCAK MAHALLESİ,KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ VE CİVARI
- 12.08.2022 16:00 17:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAHALLESİ TURNALI SİTESİ VE CİVARLARI
- 12.08.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TIRE BIYOGAZ-YENIOBA PATLAYICI DEPO -YENIOBA GES -GRB SULMA TRAFOLARI-ÖZEL TRAFOLAR
- 13.08.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ATATÜRK MAHALLESİ,İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇÖP FABRİKASI,İZMİR BŞB BES ÖZEL
- 13.08.2022 03:00 03:15 TEİAŞ MANEVRA NEDENİYLE AŞAĞICUMA, GÖBELLER, AYVATLAR, HİSARKÖY, AŞAĞIBEY, DEMİRCİDERE, OKÇULAR, HACIHAMZALAR, TERZİHALİLLER, YUKARICUMA, YUKARIBEY, ÇAMAVLU, KIARANLI, GÜNEŞLİ, KARAVELİLER MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 13.08.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle KAKLIÇ,BALATÇIK,HARMANDALI,İNÖNÜ,CUMHURİYET,ATATÜRK OSB,UĞUR MUMCU, MEHMET EFENDİ,SASALI MAHALLELERİ,HUKA DOĞALTAŞ,DOĞA İNŞ.,ŞÜKRÜ KAYA, TEPO PETROL,BİNBİR GIDA SÜZBEYLİ,ESAT ERGİL,DİOR KONFEKSİYON,KADİR DEMİR ,SERES ELEKTRİK,TURYAT GEMİ,İZSU ÇİĞLİ POMPA,ZEREN MAK. ,KOLORİM KİMYA, PAMUKKALE BOYA,İLÇE JANDARMA KOM.,AKAR TASARIM, KEMTAŞ DAYANIKLI TÜKETİM,ERGİN GÜLER,ORION,MERCAN TEKNE,BUMERANG LOJİSTİK,KIND LTD, İMAJ AKÜMÜLATÖR,ÇİĞLİ FEN LİSESİ ,BORO İNŞAAT,H.İBRAHİM KOTAN EGE GERİ DÖNÜŞÜM,VERA PROJE,YALÇIN METE,VELİ-ÖZCAN YILMAZ,ATILIM METAL,İ.B.Ş.B. DOĞAL YAŞAM PARKI TESİSLERİ, SASALİA MOBİLYA,TRANSMAK ,İZSU ÇİĞLİ,NİSAN EVLERİ,ÇAKABEY KOLEJİ ,ARKAS ,ARDEP GÜMRÜKLEME,HAVATEK,BENT CAM ,TÜRKSOY SOYA,CANER TEKSTİL , TPI KOMPOZİT,ARZU GÜRBÜZ,SONAR ELEKTRONİK,ESTUZ ,DOĞA DOSTU KONUTLARI,İZSU ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ,BAYKAL MOBİLYA,ÖMER ÖZDEMİR,İBB BELEDİYE ÇÖPLÜK,MANUEL MANDİL ,MERMERCİ
- 13.08.2022 08:00 09:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARBAŞI MAHALLESİ,ULÇAY LTD.,7402/1-2 SOKAKLAR,MOTOPARSAN, HÜSEYİN ÇOBAN,FİBROSAN DEPO,GÖNÜLŞEN OTOMOTİV,CELAL MALGAT(BOTAŞ), T.KUTLUKAYA, BORNOVA BELEDİYESİ SAĞLIK KÖYÜ, PAMUKTUR,LABRİS ULUSLARARASI İNŞAAT,ERDİLOĞLU OTOMOTİV,BÜYÜKOSMANOĞULLARI İNŞAAT,MODPARSAN
- 13.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOZDAĞ VE OVACIK MAHALLELERI KISMEN
- 13.08.2022 09:00 12:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ OHT 2/A TR-7 ÖZEL, EGETAV ÖZEL TR, OHT 2/B TR-7 ÖZEL VE CİVARLARI
- 13.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN, CEVİZLİGARAJ, CENNET, ARAPLIOVASI MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 13.08.2022 09:00 10:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇANDARLI MAHALLESİ ALKORU SİTESİ VE CİVARLARI
- 13.08.2022 09:00 10:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GERENKÖY MAHALLESİ İZSU SULAMA VE CİVARLARI
- 13.08.2022 09:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE OSMANİYE, YENİ, POYRACIK MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 13.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7369/1 - 7369/6 - 7370 - 7369/7 SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ,ÖMER UMAÇ
- 13.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞİTİM MAHALLESİ,İHSAN SUNGUR, SABAHATTİN ALİ,FUAT KÖPRÜLÜ SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞİTİM MAHALLESİ,İHSAN SUNGUR, SABAHATTİN ALİ,FUAT KÖPRÜLÜ SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,557,668,547,559,670,595,541, 608,676,557, 529 SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARIŞ MAHALLESİ,4517-4517/1,2-4518-4520-4528-4529-4530-4793 SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOZYAKA MAHALLESİ,3066-3070-3082-3109-3111-3113-3114-3115 SOKAKLAR VE CİVAR
- 13.08.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURLU MAH. KAHVEÖNÜ, ÇALDAĞI SOKAK VE CIVARLARI (TR-8)
- 13.08.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURLU MAH. KAHVEÖNÜ, MERKEZ ARASI SOKAK VE CIVARLARI (TR-3)
- 13.08.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ MAHALLE KIYI, TEKLER, KÜME, DÜZ, KAYA, SEYHAN SOKAKLARI, EVREN, ŞEHİT ER BALYA CADDESİ BİR KISMI VE CİVARLARI
- 13.08.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR SIĞACIK MAHALLESI 84/3, 84/2, 83/8 SOKAK VE CIVARI
- 13.08.2022 10:00 12:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BOZKÖY MAHALLESİ CEYNAK DM ŞEHİT KEMAL ÇIKIŞI, M-448 YALÇINKAYA KÖK, BERSEL KİMYA ÖZEL TR, BATI BETON ALİAĞA ÖZEL TR, YASİN KILIÇ ÖZEL TR, TECO ÖZEL TR, S.S. HOROZGEDİĞİ KOOP. ÖZEL TR, HDA YAPI KONTEYNER ÖZEL TR, ÖZBATILILAR ÖZEL TR, ÖĞÜN METAL ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 13.08.2022 10:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HACILAR, ÖKSÜZLER, TAVUKÇUKURU, BEKİRLER, KOCAHALİLLER, KOCAKÖY, RAHMANLAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 13.08.2022 10:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SEKLİK, ATÇILAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 13.08.2022 10:30 12:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇANDARLI MAHALLESİ ARIKENT SİTESİ VE CİVARLARI
- 13.08.2022 10:30 12:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GERENKÖY MAHALLESİ 85 YIL CADDESİ VE CİVARLARI
- 13.08.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞİTİM MAHALLESİ,OZAN,GEDİZ ,RUŞEN EŞREF SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.08.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,NARİTA SOĞUK HAVA DEPOSU,ETAP PLASTİK
- 13.08.2022 13:00 14:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇANDARLI MAHALLESİ MELTEMKÖY SİTESİ VE CİVARLARI
- 13.08.2022 13:00 14:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ BAĞARASI MAHALLESİ İZSU GÖLET VE CİVARLARI
- 13.08.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 2.İNÖNÜ MAHALLESİ,SÖNMEZ, MUSA ANTER,DAĞDELEN, SERPİL CANİK SOKAKLAR VE CİVARI
- 13.08.2022 13:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AŞAĞI, FATİH, OSMANİYE, TÜRKCEDİT, YENİ, YUKARI MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 13.08.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,MENDERES CADDELERİ,335,337,355 SOKAKLAR VE CİVARI