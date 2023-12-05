10 bin polis alımı ne zaman? 10 BİN POLİS ALIM ŞARTLARI NELERDİR? Bakan Yerlikaya duyurdu

Memur olmak isteyenlerin merakla beklediği açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya "10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız" ifadelerini kullandı. Peki, 10 bin polis alımı ne zaman?

10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? Memur olmak isteyenlerin merakla beklediği açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya "10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız" ifadelerini kullandı. Peki, 10 bin polis alımı ne zaman? Detaylar...

10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız" ifadelerini kullandı. Peki ne kadar maaş alacaklar, aranan şartlar neler? Detaylar haberimizde...

NE KADAR MAAŞ ALACAKLAR?

Şartları karşılayan adaylar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri'nde (POMEM) eğitim sürecine başlayacak. Süreci tamamlayan adaylar ülkenin çeşitli bölgelerinde göreve atanacak. Bu kapsamda göreve başlayacak polisler 30 bin TL maaşla görev yapacak. Halihazırda bir polis memuru ortalama 29 bin 525 lira, bir başkomiser 32 bin 626 lira maaş alıyor. Bu maaşlar enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte ocak ayı itibarıyla artacak. Bu kapsamda başkomiser maaşı 46 bin 540,98 liraya, polis memuru maaşı 42 bin 117,41 liraya çıkacak.

POLİS OLMA ŞARTLARI NELERDİR?