1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi?
"1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu, Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle büyük şehirlerde toplu taşıma kullanımının artmasıyla birlikte, "1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun cevabı daha da önemli hale geldi.
Her yıl olduğu gibi, 1 Mayıs'ta vatandaşların ulaşım kolaylığı sağlanıyor. Ancak, "1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun tam yanıtı için Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ve belediyelerin duyuruları dikkate alınmalıdır. İşte 1 Mayıs 2025 için güncel toplu taşıma bilgileri!
1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
26 Nisan tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Mayıs ile 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz olacak.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 26 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 1 ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ulaşım ücretsiz sağlanacak.