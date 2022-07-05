05 Temmuz 2022 Kanal d Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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05 Temmuz 2022 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:30 Vikingler
02:45 Vikingler
04:30 Magazin D Yaz
05:15 Yabancı Damat
06:30 Küçük Ağa
08:30 Afili Aşk
10:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:15 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Düş Peşine
21:45 Düş Peşine
23:45 Seversin
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