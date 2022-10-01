01 Ekim 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
01 Ekim 2022 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Discovery Golf
01:00 Haberler
01:05 Tırmanış Dünya Kupası
02:30 Snooker: British Open
04:00 Tenis: Laver Cup
06:00 Snooker: British Open
08:00 Bisiklet Dünya Şampiyonası
09:30 Snooker: British Open
11:00 Bisiklet: Cro Race
12:00 Discovery Golf
12:30 Yelken: Sail GP
13:00 Porsche Supercup
13:30 Snooker: British Open
15:00 Bisiklet: Cro Race
16:00 Bisiklet: Cro Race
18:00 Enduro World Series Show
18:30 Serena The Queen Of Queens
19:00 Tenis: Laver Cup
20:00 Snooker: British Open
20:55 Haberler
21:00 Snooker: British Open
23:30 Haberler
23:35 Tenis: Laver Cup