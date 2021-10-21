Yks 2.ek tercih sonuçları adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Tercih tarihlerinin tamamlanmasıyla beraber gözler sonuçlara çevrildi. Peki YKS 2.ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı 2021? YKS ikinci ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte detaylar haberimizde...

YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

YKS 2.ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. ÖSYM konu ile ilgili bir duyuru paylaştığı zaman detaylar haber de yer alacak.

YKS 2.EK TERCİH SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

YKS 2.ek tercih sonuçları belli olduğu zaman https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden adaylar sonuçlara erişim sağlayacak.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 140 puan alanların tercih sürecine ilişkin daha öncesinde "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

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