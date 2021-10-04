Yahşihan'da sokak hayvanları için mama dağıtıldı - Haberler
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Yahşihan'da sokak hayvanları için mama dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yahşihan'da sokak hayvanları için mama dağıtıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla farkındalık oluşturmak için mama dağıtımı gerçekleştirdi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla farkındalık oluşturmak için mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Yahşihan Belediyesi, sokak hayvanlarına destek vererek onlara her şartta yardımcı oluyor. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Devlet Bahçeli Caddesi'nde kurulan stantlarda hayvanları korumak adına yapılması gerekenlerin yazılı olduğu broşürler dağıttı. Aynı zamanda sokak hayvanları sahiplenmek isteyenlere yardımcı olan Türkyılmaz, hayatın her canlı için kutsal olduğunu dile getirdi. Türkyılmaz, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde farkındalık oluşturmak adına sokak hayvanlarımız için mama dağıtımı gerçekleştirdik. Ağzı olup konuşamayan, derdini anlatamayan can dostlarımızın bir gün değil her gün yanındayız. Can dostlarımızı sahiplenmek isteyenleri hayvan barınağımıza ve kedi köyümüze bekliyoruz. Sokak hayvanlarını bir gün değil her gün hatırlayalım, onların dostumuz olduğunu unutmayalım. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Yahşihan'da sokak hayvanları için mama dağıtıldı

Yahşihan'da sokak hayvanları için mama dağıtıldı

Yahşihan'da sokak hayvanları için mama dağıtıldı

Yahşihan'da sokak hayvanları için mama dağıtıldı

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Haber: Yahşihan'da sokak hayvanları için mama dağıtıldı - Haberler
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