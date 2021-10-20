Varank: "(Akçaabat Şinik OSB) Bölgedeki bu yatırım iştahının artarak devam edeceğini görebiliyorum"
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Salonda bulunan katılımcılar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TRABZON - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akçaabat Şinik OSB Toplu Fabrika Açılışı töreninde konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi
Salonda bulunan katılımcılar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TRABZON - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akçaabat Şinik Osb Toplu Fabrika Açılışı töreninde konuştu. (1)