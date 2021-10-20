Varank: "(Akçaabat Şinik OSB) Bölgedeki bu yatırım iştahının artarak devam edeceğini görebiliyorum" - Haberler
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Varank: "(Akçaabat Şinik OSB) Bölgedeki bu yatırım iştahının artarak devam edeceğini görebiliyorum"

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Salonda bulunan katılımcılar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TRABZON - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akçaabat Şinik OSB Toplu Fabrika Açılışı töreninde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi

Salonda bulunan katılımcılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TRABZON - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akçaabat Şinik Osb Toplu Fabrika Açılışı töreninde konuştu. (1)

Varank: (Akçaabat Şinik OSB) Bölgedeki bu yatırım iştahının artarak devam edeceğini görebiliyorum

Varank: (Akçaabat Şinik OSB) Bölgedeki bu yatırım iştahının artarak devam edeceğini görebiliyorum

Varank: (Akçaabat Şinik OSB) Bölgedeki bu yatırım iştahının artarak devam edeceğini görebiliyorum

Varank: (Akçaabat Şinik OSB) Bölgedeki bu yatırım iştahının artarak devam edeceğini görebiliyorum

Varank: (Akçaabat Şinik OSB) Bölgedeki bu yatırım iştahının artarak devam edeceğini görebiliyorum

Varank: (Akçaabat Şinik OSB) Bölgedeki bu yatırım iştahının artarak devam edeceğini görebiliyorum

Varank: (Akçaabat Şinik OSB) Bölgedeki bu yatırım iştahının artarak devam edeceğini görebiliyorum

Varank: (Akçaabat Şinik OSB) Bölgedeki bu yatırım iştahının artarak devam edeceğini görebiliyorum

Varank:
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Son Dakika Haberleri
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