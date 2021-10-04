Van'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel
Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
İlçenin Adaklı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.
Yapılan aramada arazide kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı, kullandıkları malzemelere el konuldu.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.
AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri