Van'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
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Van'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel
Van'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

İlçenin Adaklı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.

Yapılan aramada arazide kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı, kullandıkları malzemelere el konuldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri
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