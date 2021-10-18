MARDİN (Habermetre) - Vali Demirtaş'tan Yeni Kızıltepe Spor Takımına Destek Ziyareti Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 2021-2022 Voleybol sezonunda Efeler Ligi'nde mücadele eden Yeni Kızıltepe Spor Voleybol takımı sporcuları, yöneticileri ve teknik heyetle bir araya geldi. Yeni Kızıltepe Spor Kamp Eğitim Merkezinde Voleybol takımı sporcuları, yöneticileri ve teknik heyetle bir araya gelen Vali Demirtaş, elde edilen başarılı sonuçlar dolayısıyla sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarılar diledi. Kamp Eğitim Merkezinde bir süre sporcularla sohbet eden Vali Demirtaş, Voleybolda Mardin'i başarılı bir şekilde temsil ediliyor olduğunu görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Vali Demirtaş, takımın güzel bir mücadele ortaya koyduğunu dile getirerek Mardin tarihinde ilkleri yaşattığını söyledi. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Türkiye'nin köklü kulüplerinin Mardin'de ağırlanacak olmasının şehir tanıtımı açısından önem arz ettiğini vurgulayan Vali Demirtaş, kente sporun gelişimi yanı sıra ekonomik olarak ciddi katkıların sağlanacağını belirterek gençlerin spora teşvik edilmesi ve sportif faaliyetlerin daha modern tesislerde gerçekleşmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirdi. Vali Demirtaş, Efeler Ligi'nde 3. Hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta takımına konuk olacak Yeni Kızıltepe Spor oyunlarına başarılar diledikten sonra Kamp Eğitim Merkezinden ayrıldı.

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