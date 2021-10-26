2021 Yks 2. ek yerleştirme sonuçları açıklandı, üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin üniversite tercih süreci tamamlandı. 2021 yılında üniversiteye yerleşemeyen ya da önümüzdeki yıl ilk defa sınava katılacak olan öğrenciler 2022 YKS tarihini araştırıyor. 2022 YKS sınavı ne zaman? 2022 Üniversite sınavı tarihi belli oldu mu? Üniversite sınavı ne zaman 2022? YKS sınavı ne zaman? 2022 Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM 2022 YKS tarihi belli mi? İşte detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTE SINAVI 2022 YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), ÖSYM tarafından düzenleniyor. Üniversite sınavı bu yıl 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti. ÖSYM, her senenin başında sene içinde gerçekleşecek sınavların tarihlerini ÖSYM sınav tarihiyle duyuruyor.

2022 YKS sınav tarihi henüz netleşmedi. Her sene Haziran ayında gerçekleşen YKS sınavının 2022 yılında da Haziran ayında gerçekleşmesi bekleniyor ancak 2022 üniversite sınavı için net tarih 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandığında netleşecek.

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