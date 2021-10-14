Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan Ortak Paylaşım Forumu'nda 'asgari ücret' mesajı Açıklaması - Haberler
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Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan Ortak Paylaşım Forumu'nda "asgari ücret" mesajı Açıklaması

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan Ortak Paylaşım Forumu'nda

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız." dedi.

Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı.

Forumun su, çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili sorunların çözümü açısında önemli olduğunu belirten Atalay, bu problemler çözülmeden diğerlerinin çözülemeyeceğini vurguladı.

"Kıtlıkta çelik yiyemezsiniz ama domates yersiniz"

Tarımı olmayan ülkelerin sanayisinin olamayacağını dile getiren Atalay, "Kıtlıkta çelik yiyemezsiniz ama domates yersiniz. Domates tarlada 1 lira, markette 10 lira. Bu tabloyu değiştirmemiz lazım. Bu arada ne oluyorsa problem orada." ifadesini kullandı.

Kızılderililerin, "Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak." atasözünü dile getiren Atalay, "Yani ne olacak? Beyaz adam bunu anladığında maç bitecek. Maç bitmeden bu sorunlara çözüm bulmalıyız." diye konuştu.

"İnşallah bu sene beşincisi olur"

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamına da değinerek şunları kaydetti:

"Asgari ücretli 7 milyon insan var. Asgari ücret, 'Bu ücretin altında işçi çalıştıramazsın' demek. Bu ücret 12 kalemi ilgilendiriyor. İnsanlar bu ücretle geçinmeye mahkum durumda. Bu ücretle 10 gün geçinemezsiniz. Bazı işverenler, 'Asgari ücret yükselirse batarız.' diyor. O zaman sen bu ücretle geçinmeyi dene bakalım. Bu sene kamu çerçeve protokolü sözleşmesi yaptık, geçen dönemler ve ondan önceki kamu sözleşmelerindeki aldığımız oranlar iyiydi ama bu sene biraz daha mükemmel oldu. Kamuoyunun yüzde 90'ının memnun olduğu bir sözleşme oldu. Yeterli mi? Değil. Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız. 44 senede dört kere biz de alınan karara imza atmışız. İnşallah bu sene beşincisi olur."

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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Haber: Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan Ortak Paylaşım Forumu'nda 'asgari ücret' mesajı Açıklaması - Haberler
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