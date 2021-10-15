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Temizlik yaparken bıçağın üzerine düşüp yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Temizlik yaparken bıçağın üzerine düşüp yaralandı Aksaray'da işlettiği lokantada temizlik yaptığı esnada dengesini kaybederek elindeki bıçakla yere düşen adam bacağından yaralandı.

AKSARAY (İHA) - Temizlik yaparken bıçağın üzerine düşüp yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da işlettiği lokantada temizlik yaptığı esnada dengesini kaybederek elindeki bıçakla yere düşen adam bacağından yaralandı.

Olay, Minarecik Mahallesi Vehbibey Caddesinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapatmak için hazırlandığı lokantasında temizlik yaptığı esnada dengesini kaybeden Abdurrahman Y. elindeki bıçakla birlikte yere düştü. Kendini kollamak isteyen adam düştüğü anda elindeki bıçak bacağına saplandı. Bu sırada çalışan personeller durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bacağından yaralanan Abdurrahman Y. olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Abdurrahman Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Temizlik yaparken bıçağın üzerine düşüp yaralandı

Temizlik yaparken bıçağın üzerine düşüp yaralandı

Temizlik yaparken bıçağın üzerine düşüp yaralandı

Temizlik yaparken bıçağın üzerine düşüp yaralandı
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