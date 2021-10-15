Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (3) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (3)

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (3)

BELEDİYE ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİBolu'da, görevi başındayken öldürülen belediye temizlik işçisi Turgay Kayaalp için Bolu Belediyesi önünde tören düzenlendi.

BOLU (DHA) - BELEDİYE ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Bolu'da, görevi başındayken öldürülen belediye temizlik işçisi Turgay Kayaalp için Bolu Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende Kayaalp'in yakınlarının yanı sıra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri ve temizlik görevlileri yer aldı. Törende Kayaalp için helallik alındı ve dualar okundu. Kayaalp'in cenazesi Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitler Mezarlığında toprağa verildi.


Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (3)

Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (3)

Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (3)

Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (3)

Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (3)

Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (3)

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Şahap Kavcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Amelia Hamlin Derya Tuna Işıl Sergen İdo Tatlıses
Spor Şenol Güneş Stefan Kuntz Merih Demiral Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Salih Ayhan Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 19:23:41. #1.12#