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TEM'de çalışan Karayolları işçisine çarpıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
TEM'de çalışan Karayolları işçisine çarpıp kaçtı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda yol çizimi sırasında araçları yönlendiren Karayolları işçisine otomobil çarpıp kaçtı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Tem Otoyolu'nda yol çizimi sırasında araçları yönlendiren Karayolları işçisine otomobil çarpıp kaçtı. İşçi yaralanırken, kaçan sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaza, Kartepe ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Sarımeşe mevkiinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çizimi sırasında araçları yönlendiren Karayolları işçisi Görkem Bayıl'a, sol şeritten gelerek durmayan araç çarptı. Araç plakası ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Bayıl'a çarptıktan sonra durmayarak, olay yerinden kaçtı. Bayıl ise çarpışmanın şiddetiyle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Görkem Bayıl, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kaçan sürücüyü Körfez ilçesinde yakaladı. Şahsın polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Olayı anlatan Karayolları çalışanı Yücel Gülsoy, "Yolda çizgi çalışması yaptığımız sırada arkadaşımız araçları yönlendiriyordu. Bir araç da sol şeritten gelerek arkadaşımıza çarpıp kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakaladı" dedi. - KOCAELİ

TEM'de çalışan Karayolları işçisine çarpıp kaçtı

TEM'de çalışan Karayolları işçisine çarpıp kaçtı

TEM'de çalışan Karayolları işçisine çarpıp kaçtı

TEM'de çalışan Karayolları işçisine çarpıp kaçtı

TEM'de çalışan Karayolları işçisine çarpıp kaçtı

TEM'de çalışan Karayolları işçisine çarpıp kaçtı

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