TEKNOFEST'İN ŞAMPİYONLARI 'MİLLİ TEKNOLOJİ YOLCULUĞU'NU TRABZON'DA BİTİRDİ - Haberler
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TEKNOFEST'İN ŞAMPİYONLARI 'MİLLİ TEKNOLOJİ YOLCULUĞU'NU TRABZON'DA BİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde başarı elde eden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ekipleri, 'Milli Teknoloji Yolculuğu' adlı programla elektrikli araçlarını tanıttı.

TRABZON (DHA) - TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde başarı elde eden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ekipleri, ' Milli Teknoloji Yolculuğu' adlı programla elektrikli araçlarını tanıttı.

TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde 'Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Elektromobil' kategorisinde 1'inci olan KTÜ Yomra Gençlik Merkezi Enerji Teknolojileri Topluluğu ile aynı kategoride ikincilik elde eden SAÜ İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAİTEM) ekipleri, yarışmanın ardından İstanbul, Sakarya, Ankara ve Trabzon'u kapsayan 'Milli Teknoloji Yolculuğu' adlı 5 günlük etkinlik programı gerçekleştirdi. Ödüle layık görülen araçlarını sergileyen ekiplerin, son durağı Trabzon oldu. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda araçlarını tanıtan iki ekip yoğun ilgi gördü.

'BU YOLA ÇOK İNANARAK ÇIKTIK'

KTÜ Yomra Gençlik Merkezi Enerji Teknolojileri Topluluğu'nun ekip kaptanı KTÜ Makine Mühendisliği Öğrencisi Barış Koçal, Tüm tasarımları öğrencilere ait bir proje. Her şeyini biz ürettik. Yarış bittikten sonra tur yapmak istedik. Trabzon'a kadar bir yolculuk gerçekleştirdik. Son rotamız Trabzon'du. Yaptığımız projeyi göstermek ve anlatabilmek istedik. Aracımız iki kişilik bir araç. Yarışın asıl amacı; en az elektrik enerjisi ile en çok mesafeyi kat edebilmek. Verimlilik esaslı yarışma. Bu yola çok inanarak çıktık ve Türkiye şampiyonu olduk dedi.

'TASARIM VE ÜRETİMİNİ BİZ YAPTIK'

Yarışmadan ikincilikle dönen SAÜ İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu'nun takım kaptanı Belemir Çapraz da, Türkiye birincisi KTÜ ekibi ile bir tur düzenledik. Buna da 'Milli Teknoloji Yolculuğu' adını verdik. Araçlarımızı sergiliyoruz. Halkın ilgisi çok büyük. Bu da bizi motive ediyor. Elektrik bataryasıyla çalışan bir aracımız var. Tasarımını ve üretimini biz yaptık diye konuştu.

TEKNOFEST'İN ŞAMPİYONLARI 'MİLLİ TEKNOLOJİ YOLCULUĞU'NU TRABZON'DA BİTİRDİ

TEKNOFEST'İN ŞAMPİYONLARI 'MİLLİ TEKNOLOJİ YOLCULUĞU'NU TRABZON'DA BİTİRDİ

TEKNOFEST'İN ŞAMPİYONLARI 'MİLLİ TEKNOLOJİ YOLCULUĞU'NU TRABZON'DA BİTİRDİ

TEKNOFEST'İN ŞAMPİYONLARI 'MİLLİ TEKNOLOJİ YOLCULUĞU'NU TRABZON'DA BİTİRDİ

TEKNOFEST'İN ŞAMPİYONLARI 'MİLLİ TEKNOLOJİ YOLCULUĞU'NU TRABZON'DA BİTİRDİ

TEKNOFEST'İN ŞAMPİYONLARI 'MİLLİ TEKNOLOJİ YOLCULUĞU'NU TRABZON'DA BİTİRDİ

TEKNOFEST'İN ŞAMPİYONLARI 'MİLLİ TEKNOLOJİ YOLCULUĞU'NU TRABZON'DA BİTİRDİ

TEKNOFEST'İN ŞAMPİYONLARI 'MİLLİ TEKNOLOJİ YOLCULUĞU'NU TRABZON'DA BİTİRDİ

TEKNOFEST'İN ŞAMPİYONLARI 'MİLLİ TEKNOLOJİ YOLCULUĞU'NU TRABZON'DA BİTİRDİ

TEKNOFEST'İN ŞAMPİYONLARI 'MİLLİ TEKNOLOJİ YOLCULUĞU'NU TRABZON'DA BİTİRDİ
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Haber: TEKNOFEST'İN ŞAMPİYONLARI 'MİLLİ TEKNOLOJİ YOLCULUĞU'NU TRABZON'DA BİTİRDİ - Haberler
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