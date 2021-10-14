Sosyal medya üzerinde yangın çıkartanlar yanacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sosyal medya üzerinde yangın çıkartanlar yanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sosyal medya üzerinde yangın çıkartanlar yanacak

Ankara'nın Kızılcahanam ilçesinde İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı'nın 2'inci gününde uzman isimler değerlendirmede bulundu.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Kızılcahanam ilçesinde İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı'nın 2'inci gününde uzman isimler değerlendirmede bulundu. Uzmanlar, bilerek yanlış bilgi paylaşıp algı oluşturmaya çalışanların tespit edilerek cezai işlem uygulanması gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün 13-15 Ekim tarihleri arasında düzenlediği İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı, Kızılcahanam'da ikinci gününde devam ediyor. Türkiye'nin 2021 yılında yaşadığı büyük orman yangınlarında sosyal medyanın rolü ve zararları çalıştayda en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Çalıştayda konuşan uzman isimler, sosyal medya üzerinden bilerek yanlış bilgi paylaşıp algı oluşturmaya çalışanların tespit edilerek cezai işlem uygulanması gerektiğini vurguladı.

"KLAVYENİN ARKASINDAN YANGIN ÇIKARTANLAR ELBETTE CEZALANDIRILMALI"

Bu yıl yaşanan büyük orman yangınlarında bilgi kirliliği ile karşılaştıklarını belirten Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Sosyal Medya Uzmanı Abdi Baktur, "Ülkemizde bu tarz kriz zamanlarında çok fazla manipülatif içerikler meydana gelebiliyor. Bu süreçten sonra Cumhurbaşkanımız bir düzenlemenin getirileceğini duyurmuştu. Sosyal medyada dezenformasyon yönelik paylaşımlar çok oluyor. Bu durum hem bilgi kirliliğine neden oluyor hem de vatandaşları yanlış yönlendiriyor. Buna yönelik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı yeni bir düzenleme hazırlıyor. Sosyal medyadaki dezenformasyona yönelik çalışma yakın zamanda Meclis gündemine de gelecek. Bir şey gerçek hayatta suçsa sosyal medyada aynı şekilde suçtur. Klavyenin arkasından yangın çıkartanlar elbette cezalandırılmalıdır" dedi.

"TOPLUMU YANLIŞ BİLGİLENDİRMENİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

Çalıştayda oturum başkanı olarak görev yapan Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yangın Uzmanı Prof. Dr. Ömer Küçük ise, "Bu yıl orman yangınlarında toplumu doğru bilgilendirme konusunda aksaklıklar yaşandı. Çalıştay sonunda bu konuda ciddi bir adım atılacağını görüyoruz. Uzman ve teknik ekipten oluşacak kadro, toplumu doğru bilgilendirme konusunda çalışmalar yapacak. Bu da toplumu yanlış bilgilendirmenin önüne geçecektir. Toplumun her yaş ve kesiminden vatandaşımıza hitap edecek kamu spotları hazırlanıyor. Bu çalışmalar hem televizyon hem de sosyal medyada paylaşılacak. Farklı amaçlarda ortaya koyulan bilgi kirliliğinin önüne geçilecektir" dedi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmet Aktaş-İHA)

Sosyal medya üzerinde yangın çıkartanlar yanacak

Sosyal medya üzerinde yangın çıkartanlar yanacak

Sosyal medya üzerinde yangın çıkartanlar yanacak

Sosyal medya üzerinde yangın çıkartanlar yanacak

Sosyal medya üzerinde yangın çıkartanlar yanacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu

Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu

 Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi öldü

Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi öldü

 Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Meral Akşener
Magazin Müge Anlı
Spor Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sosyal medya üzerinde yangın çıkartanlar yanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 16:19:26. #1.12#