Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 563 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 355 bin 15 testte 30 bin 563 vaka tespit edildi. 188 kişi hayatını kaybederken, 33 bin 861 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 355 bin 15 testte 30 bin 563 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybederken, 33 bin 861 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kovid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri