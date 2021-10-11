Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 563 oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 563 oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 563 oldu

Son dakika haberleri... 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 355 bin 15 testte 30 bin 563 vaka tespit edildi. 188 kişi hayatını kaybederken, 33 bin 861 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 355 bin 15 testte 30 bin 563 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybederken, 33 bin 861 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 87,91, 2'nci doz ortalaması yüzde 74,81 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 565 bin 515, 2'nci dozda 46 milyon 435 bin 265 ve 3'üncü dozda 10 milyon 775 bin 920 olmak üzere toplam 112 milyon 666 bin 626 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.

'BİRBİRİMİZİ KORUYALIM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kovid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi

 Korona geçirenlerin damarlarında pıhtılaşma olabildiğini söyleyen profesörden uyarı: Vakit geçirmeden doktora görünün

Korona geçirenlerin damarlarında pıhtılaşma olabildiğini söyleyen profesörden uyarı: Vakit geçirmeden doktora görünün

 Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk
Magazin Edis Tarkan İdo Tatlıses Amelia Hamlin
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Sergen Yalçın Lewis Hamilton Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 563 oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 21:03:34. #1.17#