Eylül ayı operasyonlarında 95 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Eylül ayı operasyonlarında 95 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eylül ayı operasyonlarında 95 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Eylül ayı operasyonlarında aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde, turuncu kategoride bir ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 5 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Eylül ayı operasyonlarında aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde, turuncu kategoride bir ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 5 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

"Yurtiçindeki terörist sayısı bugün 189'un altına inmiştir."

-İHA-

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Haber: Eylül ayı operasyonlarında 95 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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