Son dakika haberi: Mersin'de yem fabrikasında yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Mersin'de yem fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Mersin'de yem fabrikasında yangın

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yem fabrikasının silo bölümünde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yem fabrikasının silo bölümünde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

İlçeye bağlı Yenice Mahallesi D-400 Karayolu kenarında bulunan yem fabrikasında bulunan siloların içinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili itfaiye ve polisin incelemesi devam ediyor. - MERSİN

Son dakika haberi: Mersin'de yem fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Baba ve oğulun içinde bulunduğu otomobil 10 metre yükseklikten düştü

Baba ve oğulun içinde bulunduğu otomobil 10 metre yükseklikten düştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Güzel Sözler Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ece Üner Seda Sayan Işıl Sergen
Spor Ali Koç Caner Erkin Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Münir Karaloğlu Derya Yanık Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: Mersin'de yem fabrikasında yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 11:01:07. #1.11#