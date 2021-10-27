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Son dakika haber! Jandarmanın 'şok' yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Jandarmanın 'şok' yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde narkotik köpeği destekli şok yol kontrol uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurdukları 3 araçta uyuşturucu madde kullanan 4 kişiyi uyuşturucu maddelerle birlikte yakaladı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde narkotik köpeği destekli şok yol kontrol uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurdukları 3 araçta uyuşturucu madde kullanan 4 kişiyi uyuşturucu maddelerle birlikte yakaladı.

Akçakoca'nın Melenağzı köyü yolunda narkotik köpeği ile birlikte yol kontrol uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri durdurdukları 2 otomobil ve 1 ticari araçta durumlarından şüphelendikleri sürücü ve şahıslar üzerinde arama yaptı. Arama sonucunda ise uyuşturucu madde kullanan 4 şahıs 54,9 gram kubar esrar maddesi ile yakalandı. Ayrıca şahısların üstünde ve araçlarda uyuşturucu madde kullanma aparatları da ele geçirildi.

Şahıslar işlemleri yapılmak üzere Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - DÜZCE

Son dakika haber! Jandarmanın 'şok' yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haber! Jandarmanın 'şok' yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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