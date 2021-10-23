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Son dakika gündem: Beyoğlu'nda restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Beyoğlu'nda restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Beyoğlu'nda bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

İmrahor Caddesi'nde bulunan restorana araçla gelen, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler ateş açtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri ekipleri incelemelerde bulunurken, polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri
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