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Son Dakika | GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediyeye ait hafif ticari araçla, kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü Fikri Öten yaralandı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediyeye ait hafif ticari araçla, kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü Fikri Öten yaralandı.

Olay, kaza 10.00 sıralarında Pazarcı mahallesi D 400 karayolunda İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önündeki kavşakta meydana geldi. Mersin yönüne seyir halinde olan Fikri Öten idaresindeki 07 UV 312 kamyonet, Ramazan Karabulut'un kullandığı Gazipaşa Belediyesine ait 07 UU 308 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Fikri Öten yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Fikri Öten'i Gazipaşa Devlet Hastanesine götürdü. Kazada hasar gören araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Son Dakika | GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Son Dakika | GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Son Dakika | GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Son Dakika | GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI
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