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Son dakika... Eşini öldüren kocaya müebbet hapis

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Eşini öldüren kocaya müebbet hapis

Son dakika haberleri: Samsun'da 18 yıllık 2 çocuk annesi eşini sabah işe giderken apartman girişinde tabancayla öldüren koca yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Samsun'da 18 yıllık 2 çocuk annesi eşini sabah işe giderken apartman girişinde tabancayla öldüren koca yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Akbalık Sokak'ta 27 Nisan sabah saat 07.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Cenikli'ye (44) 'eşine şiddet uyguladığı' iddiasıyla evden uzaklaştırma kararı verildi. 15 gündür evden ayrı yaşayan Bülent Cenikli olay sabahı evine giderek işe gitmek için evden dışarı çıkan eşi Ayşe Cenikli'ye (39) apartmanın girişindeki merdivenlerden inerken kurşun yağdırdı. Kafasından vurulan ve ağır yaralanan Ayşe Cenikli, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Bülent Cenikli olay yerinden yaya olarak kaçıp Irmak Polis Merkezi'ne giderek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Bülent Cenikli hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın ikinci ve son duruşmasında Bülent Cenikli mahkemece eşini tasarlayarak öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Son dakika... Eşini öldüren kocaya müebbet hapis

Son dakika... Eşini öldüren kocaya müebbet hapis

Son dakika... Eşini öldüren kocaya müebbet hapis

Son dakika... Eşini öldüren kocaya müebbet hapis

Son dakika... Eşini öldüren kocaya müebbet hapis

Son dakika... Eşini öldüren kocaya müebbet hapis

Son dakika... Eşini öldüren kocaya müebbet hapis

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