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Son Dakika | 4'ÜNCÜ KAT PENCERE PERVAZINDA ÖLÜMÜNE TEMİZLİK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ADANA'da bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin penceresinin pervazına çıkıp, güvenlik önlemi almadan camları silen kadın, olası kazaya davetiye çıkardı.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin penceresinin pervazına çıkıp, güvenlik önlemi almadan camları silen kadın, olası kazaya davetiye çıkardı.

Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunan 9 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede temizlik yapan kadın, camları silmek için pencerenin pervazına çıktı. Güvenlik nlemi almadan kadın, pencerenin dışında bir süre camları sildi. Tehlikeye aldırış etmeyen kadın, olası kazalara davetiye çıkardı. Dışarıdaki vatandaşların da dikkatini çeken kadın, elindeki bezle camları sildikten sonra içeri girerek, dairedeki temizlik işlerine devam etti.

Son Dakika | 4'ÜNCÜ KAT PENCERE PERVAZINDA ÖLÜMÜNE TEMİZLİK

Son Dakika | 4'ÜNCÜ KAT PENCERE PERVAZINDA ÖLÜMÜNE TEMİZLİK

Son Dakika | 4'ÜNCÜ KAT PENCERE PERVAZINDA ÖLÜMÜNE TEMİZLİK
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | 4'ÜNCÜ KAT PENCERE PERVAZINDA ÖLÜMÜNE TEMİZLİK - Haberler
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