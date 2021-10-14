Rusya, Hint-Pasifik, enerji ve güvenlik alanlarında AB ile ABD üst düzey diyalog başlatacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, iki aktörün Rusya, Hint-Pasifik, enerji, güvenlik ve savunma alanlarında üst düzey diyalog başlatmaya karar verdiğini duyurdu.

Borrell, ABD'ye Joe Biden döneminde düzenlediği ilk ziyaret kapsamında Blinken ile bir araya geldi.

Blinken, görüşmeden önce yaptığı açıklamada "AB, dünya genelinde karşılaştığımız hemen hemen tüm zorluklarda ABD'nin başvuracağı ilk ortak. Üstesinden gelmek için birlikte çalışmadığımız bir zorluk neredeyse yok." diye konuştu.

Borrell de "Tamamen haklısınız. Görünüşe göre biz ABD'nin en iyi ortağı ve en iyi müttefikiyiz." diyerek, Batı Balkanlar, Afganistan, Çin, Rusya, Sahel bölgesi gibi dünyada AB-ABD'nin birlikte çalışmasını gerektiren pek çok mesele olduğunu vurguladı.

Yüksek düzeyli diyaloglara yenileri eklenecek

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ın görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya göre de Biden ve Borrell, Afganistan ile ilgili gelişmeleri ele aldı.

İkili, yıl içinde Rusya konusunda başlatılacak ABD-AB Yüksek Düzeyli Diyaloğunu ve ABD-AB Çin Diyaloğunun bir sonraki üst düzey toplantısını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Biden, AB'nin Hint-Pasifik stratejisini memnuniyetle karşılarken, ikili bu konuda da sene bitmeden üst düzey toplantılar yapma konusunda anlaştı.

AB'nin Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine destek verdiğini belirten Biden, Venezuela'da demokratik düzenin kurulmasına olan ortak desteklerini vurguladı.

Biden ayrıca, ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyi'nin başarılı geçen ilk toplantısına atıfta bulundu.

İkili yükselen enerji fiyatlarına ve bunların küresel ekonomik toparlanma üzerindeki etkilerine ilişkin ortak endişelerini tartıştı ve 2022'nin başlarında ABD-AB Enerji Konseyi Bakanlar Toplantısı düzenlemeye karar verdi.

ABD'den Avrupa savunmasına destek

Açıklamaya göre Biden, AB'nin "transatlantik küresel güvenliğe olumlu katkıda bulunacak ve NATO ile uyumlu şekilde daha güçlü ve yetkin Avrupa savunmasına" desteğini ifade etti.

Biden ve Borrell, güvenlik ve savunma alanında da bir diyalog başlatmak için ekiplerini görevlendirdi.