Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de kritik galibiyet

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda kritik bir zafer elde etti.

Sezonun 11'inci durak noktasındaki Uluslararası Algarve Pisti'nde ortaya koyduğu performansla birinci olan PATA Yamaha pilotu Razgatlıoğlu, şampiyonluk yolunda çok değerli olan puanları hanesine yazdırmayı başardı.

Dünya Superbike Şampiyonası takviminin 11'inci durak noktasındaki ikinci yarış yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri