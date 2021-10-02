Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de kritik galibiyet - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de kritik galibiyet

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de kritik galibiyet

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda kritik bir zafer elde etti.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda kritik bir zafer elde etti.

Sezonun 11'inci durak noktasındaki Uluslararası Algarve Pisti'nde ortaya koyduğu performansla birinci olan PATA Yamaha pilotu Razgatlıoğlu, şampiyonluk yolunda çok değerli olan puanları hanesine yazdırmayı başardı.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen Superpole'de pist rekoru kıran Toprak Razgatlıoğlu, yarışa iyi bir startla başladı. 5 tur boyunca Toprak Razgatlıoğlu, son dünya şampiyonu Jonathan Rea ve Scott Redding arasında kıyasıya bir liderlik mücadelesi yaşandı. Liderlik bu üç isim arasında el değiştirirken, Jonathan Rea kaza yaparak yarış dışı kaldı. Damalı bayrağın altından birinci geçmeyi başaran Toprak Razgatlıoğlu, Portimao'da ilk yarış galibiyetini elde etti.

PUAN FARKI 45'E ÇIKTI

Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 474'e çıkardı ve en yakın rakibi son dünya şampiyonu Jonathan Rea ile arasındaki puan farkını 45'e çıkardı.

Dünya Superbike Şampiyonası takviminin 11'inci durak noktasındaki ikinci yarış yarın TSİ 16.00'da koşulacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de birinci oldu

 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağında ilk yarışı, birinci sırada tamamlayarak, bu yılki...

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağında ilk yarışı, birinci sırada tamamlayarak, bu yılki...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Seyit Torun Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Özge Özder Kubilay Aka Seren Serengil
Spor Serdar Aziz Gökhan Töre Lionel Messi Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de kritik galibiyet - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 18:50:03. #1.17#