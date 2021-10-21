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Polisten alkışlanacak hareket

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Polisten alkışlanacak hareket Yolda araç içerisinde aniden rahatsızlanan yaşlı kadının imdadına yetişti Otomobile trafikte yol açarak hastaneye yetişmesini sağladı Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi motorize trafik personeli, yolda araç içerisinde aniden rahatsızlanan yaşlı...

SAKARYA (İHA) - Polisten alkışlanacak hareket

Yolda araç içerisinde aniden rahatsızlanan yaşlı kadının imdadına yetişti

Otomobile trafikte yol açarak hastaneye yetişmesini sağladı

SAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi motorize trafik personeli, yolda araç içerisinde aniden rahatsızlanan yaşlı bir kadının imdadına yetişti. Motorize trafik personelinin, trafikte otomobilin önünü açarak vatandaşı hastaneye yetiştirdiği anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde ilerlemekte olan bir otomobil içerisinde bulunan yaşlı kadın aniden rahatsızlandı. Bu esnada araç sürücüsü ise, oradan geçmekte olan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi motorize trafik personelinden yardım talep etti. Talep üzerine, motorize ekip önde eşlik ederek trafiği açıp vatandaşı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yetiştirdi. O anlar ise, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Görüntülerde; trafik polisinin trafiği açtığı ve arkasından ise rahatsızlanan kadının içerisinde bulunduğu otomobilin geldiği anlar yer aldı.

Polisten alkışlanacak hareket

Polisten alkışlanacak hareket

Polisten alkışlanacak hareket

Polisten alkışlanacak hareket
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