Neden Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Üniversitemiz, kurulduğu günden bugüne değin hızla büyüyen, gelişen ve birçok başarıya imza atmış bir üniversitedir. Adı başarılarla özdeşleşmiş, herkesin eğitim almak istediği bir eğitim ve öğretim yuvası haline gelmiştir. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri neden üniversitemizi tercih ettiklerini şu cümlelerle ifade etmiştir.

Çünkü,

"Üniversitemizin uluslararası bağlantıları ile dünyanın en seçkin üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl okuyabilirim. "

"Tüm hocalarımız birikim ve deneyimlerini bizlere aktarmak için özveriyle çalışmaktadır. "

"Şehrin merkezindeyiz. "

"Teknoloji ve sağlıkta aradığımız her şey burada. "

"Geleceğin en prestijli meslekleri burada. "

"Çift anadal uygulaması ile ikinci bir lisans diplomasına sahip olabiliriz. "

"Dijital öğrenme imkanlarına ve güçlü bilişim yapısına sahip bir üniversiteyiz. "

"Sağladığı geniş sosyal imkanlarlalar ve öğrenci kulüpleriyle ders dışı zamanlarımızı etkin bir şekilde geçirmemize olanak tanıyan bir üniversite. "

"Mavinin ve yeşilin buluştuğu bir üniversiteyiz. "

"3+1 iş yeri eğitim modeli ile mesleki becerilerimizi daha üniversitedeyken kazanıyoruz. "

"Öğrenci odaklı bir eğitime ve güçlü akademik kadroya sahip. "

"Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini seviyoruz. "

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