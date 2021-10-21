MOSSAD'a bilgi sızdırdığı iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı

İSRAİL istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önemli bilgi ile belgeleri elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli, "Uluslararası casusluk" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı kişilerin, Türkiye'de bulunan Suriye ve Filistin uyruklu şahıslar ile irtibat kurarak İsrail için bilgi ve belgeler elde ettiği, bilgilerin alınmasının karşılığında kuryeler, havale ofisleri ve uluslararası para transferi şirketler aracılığıyla ödeme gerçekleştirildiği ve uluslararası casusluk faaliyetleri olabileceği bilgisi edinildi. Soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geçtiğimiz Pazartesi günü getirilen 15 şüpheli, "Uluslararası casusluk" suçundan tutuklanarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri