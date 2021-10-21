Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanıyor. Türkiye'de tüm gözlerin çevrildiği faiz kararı bugün açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?

EKONOMİSTLER FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCMB Para Politikası Kurulu'nun bazı üyelerini görevden alması nedeniyle TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin ortalaması 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

REUTERS ANKETİNDE KATILIMCILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Reuters anketine katılan 21 kurumdan 10'u politika faizinin yüzde 17.5'e indirilmesini beklerken, diğer 10 kurum ise yüzde 17 seviyesine çekilmesini bekliyor. Bir kurum ise politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünde.

BLOOMBERG ANKETİNDEN BEKLENTİ 50 BAZ PUAN İNDİRİM

Bloomberg anketinde ise 50 baz puanlık indirim beklentisi öne çıktı. 17 kurumla gerçekleştirilen ankette genel beklenti politika faizinin yüzde 17,50 seviyesine indirilmesi yönünde oluştu.

17 kurum arasında 3 kurum politika faizinin 1 puan düşürüleceğini tahmin ederken, 4 kurum ise faizin sabit tutulacağını öngördü.

FOREKS ANKETİNDEN DE İNDİRİM BEKLENTİSİ ÇIKTI

Foreks anketine katılan 20 ekonomistin 6'sı faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulunurken, 14 ekonomist faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 9'u 50 baz puan, 5'i 100 baz puanlık indirim kararı alınacağı öngörüsünde bulundu.

HSBC'DEN İNDİRİM TAHMİNİ

HSBC Portföy Yönetimi Başekonomisti İbrahim Aksoy da TCMB'den 100 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor. HSBC Portföy yatırım bülteninde, "100 baz puanlık bir faiz indiriminin TL'de önemli oranda fiyatlanmış olması nedeniyle de yarın Merkez Bankası'nın faizi indirmesini bekliyoruz. Sonraki aylarda enflasyonda faiz indirimlerine alan açacak önemli bir düşüş görülmeyecek olması da bankanın Ekim'de durmayabileceğine ve faiz indirimine devam edebileceğine işaret ediyor"ifadeleri kullanıldı.

EYLÜL AYINDA POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 18 OLMUŞTU

Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Saat 14.00'te açıklanacak karar öncesinde ekonomistlerin genel tahminleri, yüzde 18 olan politika faizinde indirime gidileceği yönünde.

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