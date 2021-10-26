Masterchef bugün dokunulmazlığı kim aldı? 26 Ekim Masterchef eleme adayları kim? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Masterchef bugün dokunulmazlığı kim aldı? 26 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtı bu akşamın merak edilen soruları arasında yer alıyor. Peki, bu akşam dokunulmazlık kazanan ismin belirlediği eleme adayı kim oldu? 26 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF BUGÜN DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kazanan isim Safanur kazandı.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef' Türkiye'nin 25 Ekim Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu oynandı.

Onuncu haftanın ilk oyunu olan kaptanlık oyununda yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için yarıştı.

Süre sonunda şefler, tadım yaparak başarılı yarışmacıları belirleyecek. Kaptanlık oyununu Ateş kazandı.

MASTERCHEF 2021 ÖDÜLÜ NEDİR?

Avrupa Bistro konusunda yemekleri belirleyecek.

MASTERCHEF 2021 YARIŞMACILARI

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosu şu şekildedir:

Kırmızı Takım

Pelin

Sergen

Dilara

Eren

Emre

Mavi Takım

Azize

Tahsin

Ateş

Mert

Burcu

Safanur

Hasan

Araz

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