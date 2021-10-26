Masterchef bugün dokunulmazlığı kim aldı? 26 Ekim Masterchef eleme adayları kim? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye 2021'de 10. haftanın takımları belirlendi. Peki haftanın ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya rekabet ettiği dokunulmazlık oyunu izleyicileri ekranlara kitledi. Dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? Eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 26 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Masterchef bugün dokunulmazlığı kim aldı? 26 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtı bu akşamın merak edilen soruları arasında yer alıyor. Peki, bu akşam dokunulmazlık kazanan ismin belirlediği eleme adayı kim oldu? 26 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar haberimizde...
Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kazanan isim Safanur kazandı.
Masterchef' Türkiye'nin 25 Ekim Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu oynandı.
Onuncu haftanın ilk oyunu olan kaptanlık oyununda yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için yarıştı.
Süre sonunda şefler, tadım yaparak başarılı yarışmacıları belirleyecek. Kaptanlık oyununu Ateş kazandı.
Avrupa Bistro konusunda yemekleri belirleyecek.
MasterChef Türkiye'nin ana kadrosu şu şekildedir:
Kırmızı Takım
Pelin
Sergen
Dilara
Eren
Emre
Mavi Takım
Azize
Tahsin
Ateş
Mert
Burcu
Safanur
Hasan
Araz