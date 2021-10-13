Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskında poşet içerisinde 59,94 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ayrıca ikamette bulunan H.D.'nin üst aramasında toplam 61.19 gram bonzai maddesi ele geçirildi. İkamette bulunan H.D., N.D. ve A.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Öte yandan A.D.'nin yapılan GBT sorgusunda Sarıgöl Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan aranma kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. - MANİSA

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