Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil tıra arkadan adeta ok gibi saplandı.

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil tıra arkadan adeta ok gibi saplandı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi D-100 karayolu Gebeş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı istikametinde seyir halinde olan S.A. idaresindeki 67 ACG 266 Dacia marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Tıra ok gibi saplanan otomobilde sürücü yaralanırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başattı. - SAKARYA

Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü

 Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada

Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada

 Polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan genç canına kıydı

Polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan genç canına kıydı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title