Kolombiya'da düzenlenen And Genel Kurulu'na katılan Türk heyet ikili temaslarda bulundu

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal ve CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'dan oluşan Türk heyet Kolombiya'da düzenlenen And Parlamentosu Genel Kurulu'na katıldı.

Dr. Tuba Vural Çokal basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, And Dağları bölgesinde yer alan ülkelerin entegrasyonu amacıyla kurulan And Topluluğu'na bağlı, Şili, Kolombiya, Bolivya, Ekvator ve Peru'nun üye ülke olduğu And Parlamentosu'nda Türkiye gözlemci ülke olarak yer aldı.

Yaklaşık 120 milyon kişinİn temsil edildiği genel kurul oturumları öncesi düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu.

Heyet üyeleri genel kurulda Kolombiyalı, Şilili, Bolivyalı, Ekvatorlu ve Perulu parlamenterler ile bir araya gelerek ikili temaslarda bulundu.

Heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkilerin durumu, ülkeler arası işbirliğinin arttırılması konuşuldu.

Temasları sırasında büyük bir ilgi ile karşılanan Türk heyetine Monteria Belediye Başkanı ve Valisi tarafından şehrin anahtarı verilerek, heyette yer alan isimler şehrin fahri hemşehrisi ilan edildi.

Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk'ü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) ve Maarif Vakfı'nın Kolombiya ofislerini ziyaret eden heyet And Parlamentosu'nun Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi toplantısına da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milletvekili Çokal, ziyarette Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gördüklerini bildirdi.

Çokal, uluslararası bir organizasyonda milli marşı duymanın gururunu yaşadığını belirterek, "Ülkemizden 10 bin kilometre uzakta milli marşımızın önemli bir organizasyonda çalınması bize gurur verdi. Hep birlikte marşımıza heyecan ve coşkuyla eşlik ettik. Burada bulunduğumuz süre içinde Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde ne kadar etkin, devletler için değerli ve önemli olduğunu bir kez daha gördük. Ülkemizin geldiği bu konum için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, büyükelçilerimize, ülkemizin güzide kurumları TİKA ve Maarif Vakfı'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

