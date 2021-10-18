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Keşfe Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz

Habermetre - Haberler | Toplum
Keşfe Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz

Isparta'nın doğal, tarihi ve kültürel değerleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek, yerinde yaşatmak, farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulan "Keşif Isparta" projesi kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.

ISPARTA (Habermetre) - Isparta'nın doğal, tarihi ve kültürel değerleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek, yerinde yaşatmak, farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulan "Keşif Isparta" projesi kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.

2017 yılından bu yana her hafta şehrimizin farklı güzelliklerine doğru yolculuğa çıkan "Keşif Isparta"nın yeni yıldaki ilk durağı Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, Ertokuş Bey Medresesi ile Eğirdir Can ve Yeşil Ada oldu.

Öğrenciler ilk olarak I. Alaaddin Keykubat zamanında, Selçuklu uç kumandanı Mübarizeddin Ertokuş tarafından H. 621/ M. 1224 yılında yaptırılan Ertokuş Medresesi'ni gezdi. Ardından ilçeye bağlı İslamköy'e giden kaşifler, Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'nde incelemelerde bulundu. 17 bin m2 yerleşkede 6 bin m2 kapalı alanı olan ve Türkiye'nin yakın tarihinin tanığı 6 milyon 400 bin objenin sergilendiği müze hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Eğirdir Can Ada ve Yeşil Ada'ya giden öğrenciler, Eğirdir Gölü eşliğinde sonbaharın tadını çıkardı.

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