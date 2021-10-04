Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Memduh Büyükkılıç, önce Mimarsinan Parkı'nda gençlerle bir araya geldi. Burada vatandaşlarla ve gençlerle sohbet ettikten sonra merkezdeki çiçekçilerle buluşan Büyükkılıç, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu.

Aşı uygulama noktasını ziyaret eden Büyükkılıç, Kayserispor lisans ürünleri satış mağazasını da gezdi.

Daha sonra tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'ni dolaşan Büyükkılıç, sanat, kültür ve tarihe sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

KAYMEK Gençlik Merkezleri yeni döneme hazır

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Gençlik Merkezleri, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için hazırlıklarını tamamladı.

Gençlik Merkezleri olarak hizmet veren 11 tesiste, 5 bin öğrenciye yönelik 4, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıflara ders takviyeleri, 8'inci sınıf ile 12'inci sınıf ve mezun gruplara yönelik LGS-YKS kursları ile akademik faaliyetler planlandı.

KAYMEK, bugüne kadar düzenlediği eğitim projeleriyle 110 bini aşkın gence ulaştı.

Kocasinan'da ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Kocasinan Belediyesi ekim ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 13 gündem maddesi görüşüldü.

Meclis toplantısının açılışında konuşan Çolakbayrakdar, "Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan büyüyor, gelişiyor, yenileniyor ve güzelleşiyor. Bunlar için ise emek, gayret ve yoğun çalışmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.